Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Aachen (ots)

Gestern Vormittag (01.08.2023) konnte in der Kongressstraße ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Täter zu einem Fahrrad ging, das an einer Straßenlaterne befestigt war und sich davor beugte. Der Zeuge konnte sehen, wie der Täter einen Bolzenschneider aus seinem Rucksack holte und sich am Fahrradschloss zu schaffen machte. Der 38-jährige Zeuge sprach den Täter lautstark an, woraufhin der Mann flüchtete.

Fast zeitgleich passierte zufällig ein Streifenwagen die Örtlichkeit. Der Zeuge informierte die Polizisten und schilderte kurz die vorangegangene Situation. Dadurch konnte der Täter unmittelbar einige Meter weiter gestellt und festgenommen werden. Das nun ungesicherte Fahrrad wurde mit zur Wache genommen.

Der 30-jährige Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wird heute - mit dem Ziel des beschleunigten Verfahrens - einem Richter vorgeführt.

Bislang konnten die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades nicht geklärt werden. Wer sein Fahrrad in der Kongressstraße abgestellt hatte und dieses nun vermisst, möge sich an die Kriminalpolizei Aachen (EG Bike 0241-9577 33230 wenden, damit es wieder ausgehändigt werden kann. (yk/kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell