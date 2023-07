Polizei Aachen

POL-AC: Podiumsdiskussion im Polizeipräsidium - StädteRegion und Polizei Aachen laden ein: Vielfalt ist Alltag - zum Verhältnis von Behörden, Medien und Migration

Aachen/StädteRegion (ots)

Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach, der Dezernent für Soziales, Gesundheit und Digitalisierung Dr. Michael Ziemons, Multimedia-Journalist der Aachener Zeitung Kian Tabatabaei, Demet Jawher, Vorsitzende des Arbeitskreises der Integrationsräte und die Polizistin und Hochschullehrende für Interkulturelle Kompetenz Hülya Duran werden sich der Thematik auf dem Podium stellen.

Die Podiumsdiskussion mit einleitendem Vortrag von Hülya Duran findet statt: Am Montag, 07. August 2023 um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) im Polizeipräsidium Aachen (Kantine), Trierer Straße 501, 52078 Aachen

Im Rahmen der Veranstaltung soll beleuchtet werden, wo wir alle als Gesellschaft im Hinblick auf das Thema Migration stehen und was notwendig ist, um eine ganzheitliche migrationsgesellschaftliche Öffnung erfolgreich zu gestalten.

So haben auch Behörden die Kompetenzen internationaler Mitarbeitender erkannt und intensiveren seit Jahren ihre Bestrebungen, mehr Mitarbeitende mit internationaler Familiengeschichte zu gewinnen. Auch die Polizei in NRW möchte gezielt diese jungen Menschen gewinnen, um eine migrationsgesellschaftliche Öffnung in den eigenen Reihen anzuregen.

Aber auch den Medien kommt in einem Rechtsstaat und einer funktionierenden Demokratie eine besondere Verantwortung zu - denn Medien und ihre Berichterstattung über Migration prägen die öffentliche Meinung: So wurde durch die Berichterstattung zu den Ausschreitungen an Silvester rund um den Jahreswechsel 2022/23 in Berlin die Wirkung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit bundesweit infrage gestellt.

Wir freuen uns, Sie als interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltung begrüßen zu können und laden Sie herzlich ein, sich auch an einer anschließenden Diskussion mit dem Publikum zu beteiligen.

Durch den Abend wird die aus dem Radio bekannte Moderatorin Marijke Stasch leiten. Der Zugang zu den Räumlichkeiten ist barrierefrei. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Parkraum ist begrenzt; es sind öffentliche Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell