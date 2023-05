LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Eisenach (ots) - Gestern kam es im Bereich Eisenach zu mehreren Schockanrufen. Unbekannte riefen bei vier Seniorinnen und Senioren im Alter von 72-88 Jahren im Stadtgebiet an und gaben vor, dass ihre Angehörigen in einen Verkehrsunfall verwickelt wurden und Geld benötigt wird. In allen vier Fällen wurden durch die Betroffenen die Anrufe als Betrugsversuche enttarnt. Es kam zu keinen Geldüberweisungen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr