HZA-OS: Leistungsbetrug lohnt sich nicht für Mann aus dem Landkreis Osnabrück; 1.050 Euro Geldstrafe für rund 210 Euro zu viel erhaltene Leistungen

Osnabrück (ots) - 2.280 Gramm Kokain im Wert von rund 158.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Nachmittag des 25. September 2022 bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz in Schüttorf. Der Fahrer gab an, aus den Niederlanden (Zwolle), wo er arbeitet, eingereist zu sein und nun auf dem Rückweg nach ...

