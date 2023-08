Polizei Aachen

POL-AC: Videobeobachtung am Kaiserplatz - Drogendealer festgenommen

Aachen (ots)

Am Freitagnachmittag (04.08.2023) konnte über die polizeiliche Videobeobachtungsanlage am Kaiserplatz ein Drogenhandel beobachtet werden.

Gegen 15:00 Uhr stellte der Videobeobachter eine verdächtige Übergabe zwischen zwei Personen fest - augenscheinlich ein stattfindender Drogendeal. Die Leitstelle schickte daraufhin umgehend einen Streifenwagen zum Kaiserplatz. Die Polizisten konnten den 47-jährigen Tatverdächtigen schließlich dort ausfindig machen.

In seinen Taschen fanden sie bei der anschließenden Personenkontrolle Bargeld und mehrere Bubbles mit Betäubungsmittel. Der wohnungslose Mann, der bereits mehrfach polizeilich wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, wurde festgenommen und Samstagmorgen beim Amtsgericht vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. (kg)

