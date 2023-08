Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zweimal Feueralarm in der Nacht von Freitag auf Samstag

Schwelm (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 00:01 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Falkenweg alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ausgelöst hatte ein Rauchmelder im Außenbereich allerdings vermutlich in Folge eines technischen Defektes. Der Melder wurde außer Betrieb genommen und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Weitere Kräfte befanden sich auf der Anfahrt zur Einsatzstelle, konnten den Einsatz aber frühzeitig beenden. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 00:30 Uhr.

Um 01:38 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Prinzenstr. hatte Feueralarm ausgelöst. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung in einer Halle vor, in der mehrere Rauchmelder Feueralarm ausgelöst hatten. Auch hier konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden, der Auslöser war ein defektes elektronisches Bauteil in einer Unterverteilung, dass nach einem Defekt vermutlich einem Kurzschluss geschmort und den Rauch erzeugt hatte. Der Bereich wurde belüftet und die entsprechende Unterverteilung von einem Betriebselektriker freigeschaltet. Die Einsatzstelle wurde an einen verantwortlichen des Unternehmens übergeben und der Einsatz beendet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 02:30 Uhr.

