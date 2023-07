FW-EN: Verkehrsunfall - Eingeklemmte Person, Wupperstr.

Schwelm (ots) - Am Freitagabend (21.07.2023) um 20:36 Uhr wurde die Feuerwehr zur Wupperstraße in Höhe der Fa. Erfurt alarmiert. Dort war ein Baum umgestürzt. Der Baum wurde mit Motorkettensägen zerkleinert und beiseite geräumt. Aufgrund der Lage der Einsatzstelle an der Stadtgrenze zu Wuppertal, war auch die Feuerwehr Wuppertal alarmiert, mit einem Fahrzeug vor Ort und unterstützte bei der Beseitigung des Baumes. ...

mehr