Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Sachbeschädigung an Schule

Freren (ots)

In der Zeit von Sonntag, 12.00 Uhr bis Montag, 10 Uhr kam es an einer Schule in der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe, wodurch die äußere Scheibe zu Bruch ging. Es entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

