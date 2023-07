Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brennt Wohnmobil, Loher Str.

Schwelm (ots)

Am Mittwochmittag (26.07.2023) um 13:01 Uhr wurde die Feuerwehr in die Loher Str. alarmiert. Dort brannte ein Wohnmobil in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes.

Beim Eintreffen drang dichter Rauch aus dem Wohnmobil aber das Feuer konnte schnell von einem Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht und ein übergreifen auf das gesamte Wohnmobil und das nebenstehende Wohnhaus verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei und den Besitzer des Fahrzeuges übergeben.

Aufgrund der Lagemeldung und des drohenden Übergriffs auf ein Gebäude war die Feuerwehr mit 11 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Tagesmelderschleife, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 14:10 Uhr.

