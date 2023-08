Polizei Aachen

POL-AC: Umfangreiche Verkehrskontrollen in der StädteRegion

StädteRegion (ots)

In einem groß angelegten Einsatz hat die Verkehrsdirektion der Aachener Polizei am vergangenen Freitag (04.08.23) zwischen 10.00 und 02.00 Uhr umfangreiche Kontrollen in der StädteRegion durchgeführt. Unter anderem wurden mehrere Beschwerdestellen in Eschweiler, die der Polizei durch Bürgerinnen und Bürger gemeldet wurden, an diesem Tag unter die Lupe genommen. Auch die Verkehrsunfallprävention der Aachener Polizei war im Einsatz, um über Gefahren des Straßenverkehrs aufzuklären.

Im Laufe des Einsatzes wurden 297 Fahrzeuge und 296 Personen kontrolliert. Bei den Geschwindigkeitsmessungen u.a. an der Monschauer Straße, der Eisenbahnstraße und der Röthgener Straße wurden insgesamt 2622 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt 180 Fahrerinnen und Fahrer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit und mussten ein Verwarngeld zahlen oder nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Darüber hinaus fielen drei Verkehrsteilnehmer auf, die ohne gültigen - in einem Fall sogar mit einem gefälschten - Führerschein unterwegs waren. In diesen Fällen drohen nun Strafverfahren.

Außerdem wurden auch 22 Verstöße von Radfahrern geahndet. Drei waren mit einem Handy in der Hand unterwegs, 12 weitere verhielten sich falsch beim Abbiegen oder missachteten die Vorfahrt. Die übrigen Verstöße waren kleinere Beanstandungen, die meist die Verkehrssicherheit der Vehikel betrafen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell