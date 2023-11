Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Werkzeug im hohen Wert gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagabend (13.11.2023) 18 Uhr und Dienstagmorgen (14.11.20203) 6 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem geparkten Kraftfahrzeug in der Walhallastraße in Schötmar ein Dachschweißgerät der Marke Varimat im Wert von 13.000 Euro. Die Täter drangen gewaltsam über eine Scheibe in den Innenraum des Mercedes Sprinter ein und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell