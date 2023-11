Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. 75-Jähriger von Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Hamelner Straße kam am Montagmorgen (13.11.2023) ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der 75-Jährige aus Barntrup fuhr gegen 9:50 Uhr mit seinem Subaru in Richtung Hameln, als er in einer Linkskurve gegen eine Leitplanke stieß und die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Subaru kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Eine Ersthelferin kümmerte sich um den leicht verletzten Mann und half ihm aus dem Fahrzeug. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschade wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

