Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kupfer gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (10. - 13.11.2023) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Auf den Kreuzen" ein. Aus einem dortigen Lagerraum stahlen sie anschließend eine große Menge Kupfer, mit der sie sich unerkannt aus dem Staub machten. Wer Hinweise zum Einbruchsdiebstahl oder verdächtigen Fahrzeugen in der direkten Umgebung geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

