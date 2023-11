Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Ladendiebe gestoppt - Polizist hilft Ladendetektiv während privatem Baumarktbesuch.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (13.11.2023) gegen 10.45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv zwei Männer bei einem Diebstahl von Elektronikartikeln in einem Baumarkt in der Klingenbergstraße. Nachdem die beiden Männer den Kassenbereich verlassen hatten, ohne die Ware im Wert von rund 500 Euro zu bezahlen, sprach der 56-jährige Mitarbeiter sie auf ihre Tat an und versuchte sie festzuhalten. Daraufhin leisteten sie Widerstand, indem sie ihn schubsten und wegstießen. Ein Kripo-Beamter, der sich privat im Baumarkt befand, wurde auf die Situation aufmerksam und eilte zu Hilfe. Als er sich als Polizist zu erkennen gab, beruhigten sich die Ladendiebe. Sie wurden in das Büro des Ladendetektivs gebracht und anschließend - ohne ihre Beute - an Polizeibeamte im Dienst übergeben, die den 31- Jährigen sowie den 36-Jährigen (beide ohne festen Wohnsitz) vorläufig festnahmen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

