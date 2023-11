Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertretende zum Charity-Konzert mit dem Landespolizeiorchester NRW.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe und der Lions Club Detmold-Residenz laden auch Medienvertretende herzlich zum gemeinsamen "Charity-Konzert" für einen guten Zweck ein. Mit den Einnahmen des Konzertes werden Kinder und Jugendliche in Lippe unterstützt. Am 16. November 2023 wird das Landespolizeiorchester NRW in der Christuskirche am Kaiser-Wilhelm-Platz in Detmold auftreten. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames, buntes Musikprogramm mit französischer Note. Die genauen Musikstücke bleiben eine Überraschung - unter anderem spielt das Orchester "Carmen-Suite" von Georges Bizet, "La mer" von Charles Trenet sowie die "Orpheus Overture" von Jacques Offenbach und vieles mehr. Das Landespolizeiorchester NRW besteht aus 30 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern und wird an diesem Abend vom renommierten US-amerikanischen Dirigenten Scott Lawton geleitet. Alle Einnahmen des Konzertes kommen der Jugendförderung des Sportverband Detmold e. V. sowie dem SOS-Kinderdorf Lippe zugute. Wir freuen uns außerdem über weitere Spenden für den guten Zweck. Anmeldungen für eine Teilnahmebitte im Vorfeld telefonisch unter 05231 609 5050 oder per E-Mail unter pressestelle.lippe@polizei.nrw.de über die Pressestelle Polizei.

