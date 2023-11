LPI-J: Treppe beschädigt

Apolda (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein Einfamilienhaus am Lindenberg in Apolda eingebrochen. Der oder die unbekannten Diebe gelangten vermutlich über das Schleppdach auf das Grundstück. Während die Bewohner schliefen wurde die Hauseingangstür aufgehebelt und sämtliche Schränke und Schubladen im Untergeschoss des Hauses durchwühlt. Aus einem Rucksack und einer Handtasche wurden eine Geldbörse, ein Personalausweis und eine Krankenkarte entwendet. ...

