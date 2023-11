LPI-J: Im Schlaf ausgeraubt

Weimar (ots) - Am Mittwochabend gelang es einem 15jährigen, aus einem Baumarkt in Blankenhain eine Feuerschale, Eimer und Holzkohle im Gesamtwert von 55 Euro zu stehlen. Dazu verschob er einen Metallzaun auf dem Außengelände und gelangte so an die Gegenstände. Der Junge konnte durch eine Mitarbeiterin des Baumarktes in Tatortnähe gestellt und festgehalten werden. Nach der Diebstahlsanzeige wurde der Junge durch die Polizeibeamten an dessen Mutter übergeben. Rückfragen ...

