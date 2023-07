Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sande (ots)

Am Abend des 09.07.2023 parkte der geschädigte Halter seinen Seat Ibiza, Farbe schwarz, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Nordwestkrankenhauses in Sanderbusch. Am darauffolgenden Morgen stellte er frische Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen gesetzlich auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Sande unter der Telefonnummer 04422-999750 in Verbindung zu setzen.

