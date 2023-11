Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr befuhren ein Radfahrer auf dem Gehweg und ein 44jähriger mit seinem VW die Nordstraße in Richtung Weimar-Werk. An der nicht eingeschalteten Ampelanlage Buttelstedter Straße fuhr der Radfahrer ohne zu halten vom Gehweg auf die Straße, um die Buttelstedter Straße zu überqueren. Der VW-Fahrer bog zeitgleich nach rechts in die Buttelstedter Straße, wodurch es zum Zusammenstoß beider Beteiligten kam. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn, rappelte sich wieder auf und flüchtete in Richtung Weimar-Werk. Der Radfahrer wird als 20-25 Jahre alter Mann beschrieben, dunkel gekleidet und er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell