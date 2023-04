Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Nach Angeltour festgenommen

Schwaan (ots)

Ein Lagerfeuer an der Bahnstrecke zwischen Rostock und Schwaan, auf Höhe des Bahnkilometers 16,50 brachte am gestrigen Abend gegen 20:20 Uhr eine Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock zum Einsatz.

Beim Eintreffen der Beamten am Ereignisort kamen ihnen vier Personen mit Grill und Angelutensilien entgegen. Auf Nachfrage gaben diese an, dass sie in einem Seitenarm der Warnow geangelt und ein Lagerfeuer in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen entfacht haben.

Durch die Bundespolizisten wurden die Personen kontrolliert und zu den Gefahren belehrt.

Als "Beifang" konnte ermittelt werden, dass gegen einen Mann aus der Gruppe ein Vollstreckungshaftbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.350,- Euro vorlag. Zur Zahlung dieser Strafe wurde er im Dezember 2020 durch das Amtsgericht Wismar wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit einer Körperverletzung rechtskräftig verurteilt. Da er der Zahlung bisher nicht nachgekommen war, wurde im Oktober 2021 durch die Staatsanwaltschaft Schwerin ein Haftbefehl erlassen.

Der 25-jährige Deutsche gab an, die Geldstrafe vor Ort nicht zahlen zu können, er aber seine Familie und Freunde um Unterstützung bitten wird. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin mit zur Dienststelle. Kurz vor Mitternacht erschien seine Lebensgefährtin und zahlte die Geldstrafe von 1350,- Euro sowie die zusätzlichen Kosten in Höhe von 89,- Euro. Hierdurch blieb ihm die Verbüßung einer 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe erspart und er konnte zusammen mit seiner Lebensgefährtin die Dienststelle verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell