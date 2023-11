Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrerflucht

Apolda (ots)

Ein 34-jähriger Apoldaer ist gestern vormittag mit seinem Kleinkraftrad in der Franz-Mehring-Straße in Apolda auf dem Kopfsteinpflaster ins Schlingern geraten und unter einen PKW gerutscht. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Die hinzugerufenen Beamten konnten den 34-Jährigen wenig später aufgreifen. Der Unfallverursacher war äußerst unkooperativ und widersetzte sich den Beamten. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluß von berauschenden Mitteln. Schließlich konnte er zur Blutentnahme ins Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda gebracht werden. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

