POL-DA: Bensheim: Alkoholisiert am Steuer/Streife nimmt 34-Jährigen vorläufig fest

Lorsch (ots) - Am Mittwoch, den 29.03.2023, ereignete sich gegen kurz nach 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Lorsch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein Radfahrer die Bahnhofstraße aus Richtung Karlstraße kommend in Fahrtrichtung des Markplatzes. Die Unfallverursacherin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Lindenstraße und bog im Anschluss nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie den ...

