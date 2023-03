Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Innenstadt: Unfallflucht nach Parkrempler in der Rheinstraße

Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Freitag (24.03) in der Nacht zum Samstag kam es auf der Rheinstraße 47 in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter schwarzer Audi beschädigt wurde. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Audi und hinterließ dort einen Sachschaden von mindestens 1000 EURO.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Darmstadt eine männliche Person, die sich in einem nahe gelegenen Geschäft nach dem oben genannten Audi erkundigte und womöglich wichtige Angaben zum Sachverhalt machen kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 41210 zu melden.

Berichterstatter: Daum, POK

