POL-HP: Unfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Mittwoch, den 29.03.2023, ereignete sich gegen kurz nach 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Lorsch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein Radfahrer die Bahnhofstraße aus Richtung Karlstraße kommend in Fahrtrichtung des Markplatzes. Die Unfallverursacherin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Lindenstraße und bog im Anschluss nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie den Radfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Hotel Jäger (Bahnhofstraße 79). Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

