Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: RD - Bundespolizei trifft gesuchten Mann nicht an und verhaftet Nachbarn

Rendsburg (ots)

Im Rahmen einer Fahndung nach einem mit mehreren Haftbefehlen (u.a. wegen Erschleichen von Leistungen) gesuchten Mann, suchte eine Bundespolizeistreife dessen Wohnanschrift in Rendsburg auf. Dabei trafen die Beamten lediglich auf den Nachbarn des Gesuchten und stellten fest, dass nach diesem mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Er wurde verhaftet.

Gestern Abend gegen 19.00 Uhr suchte eine Bundespolizeistreife die Wohnanschrift eines mit zwei Haftbefehlen gesuchten 35-jährigen Mann im Stadtgebiet von Rendsburg auf, um diese zu vollstrecken. Der Mann konnte allerdings nicht angetroffen werden. Lediglich ein Nachbar des Gesuchten wurde beim Betreten des Hauses festgestellt. Dieser gab bereitwillig Auskunft zum Gesuchten.

Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass auch nach dem Nachbarn mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Eine Staatsanwaltschaft suchte ihn, da er nach Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung die geforderte Geldstrafe nicht bezahlt hatte.

Jetzt wurde er verhaftet und ihm auf dem Polizeirevier in Rendsburg die Möglichkeit gegeben, die offene Strafe samt Kosten in Höhe von knapp 3500,- Euro zu bezahlen. Da er selbst nicht so viel Geld hatte kontaktierte er seinen Chef, der vorbeikam und die Geldstrafe für den Mann entrichtete. Somit ersparte er seinem Mitarbeiter ein Weihnachtsfest und Jahreswechsel hinter Gittern, denn ersatzweise hätte er für 151 Tage "sitzen" müssen.

