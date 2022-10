Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 18jähriger verursacht zwei Verkehrsunfälle

Teistungen (ots)

Am Samstagmorgen,15.10.2022, gegen 04:00 Uhr wurden die Beamten der PI Eichsfeld zu einem Verkehrsunfall in die Ortslage Teistungen gerufen. Hier war der 18jährige Fahrer eines Pkw Audi in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen einen Gartenzaun und kam auf dem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Schon beim ersten Gespräch war Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrnehmbar. Der freiwillige Test bestätigte das mit einem Wert von 1,86 Promille. Zeitgleich ging eine Unfallmeldung auf der Landstraße zwischen Berlingerode und Teistungen ein. Auch hier war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, Betriebsflüssigkeiten waren ausgelaufen. Vor Ort war kein Fahrzeug mehr, da aber eine Kennzeichentafel vom Pkw Audi aufgefunden wurde, konnte auch dieser Unfall dem 18jährigen zugeordnet werden. Der junge Mann blieb unverletzt, musste sich in der Folge aber noch einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Gesamtschaden an Pkw und Zaun beziffern wir mit 7000 Euro.

