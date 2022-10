LPI-NDH: Stark alkoholisiert am Steuer

Sondershausen (ots) - Ein Trickbetrug ereignete sich am 06.10.2022 im Bereich Sondershausen. Unbekannte Täter täuschten eine 69-jährigen Frau am Telefon und gaben sich als Sohn aus, welcher in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Frau wurde letztendlich dazu gebracht, den unbekannten Tätern in der Marktstraße in Braunlage Goldmünzen im Wert von 20.000 Euro zu übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt in ...

