Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrug Goldmünzen- Zeugenaufruf

Sondershausen (ots)

Ein Trickbetrug ereignete sich am 06.10.2022 im Bereich Sondershausen. Unbekannte Täter täuschten eine 69-jährigen Frau am Telefon und gaben sich als Sohn aus, welcher in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Frau wurde letztendlich dazu gebracht, den unbekannten Tätern in der Marktstraße in Braunlage Goldmünzen im Wert von 20.000 Euro zu übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. - Wer hat das Geschehen beobachtet und kann hierzu Angaben machen? - Können Angaben zu dem Abholer gemacht werden? - Sind andere Personen beobachtet worden, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten (Personenbeschreibungen)? - Können weitere Angaben zu Fahrzeug(en) gemacht werden, welches durch den Abholer oder andere Tatbeteilige genutzt wurde? - Ist ein amtliches Kennzeichen erkannt worden?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter: 03631- 960.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell