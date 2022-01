Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Altenburg (ots)

In der Münsaer Straße machten sich Unbekannte in der Nacht von Montag (10.01.2022) zum Dienstag an einer Metallkiste, in welcher Zeitungen lagern zu schaffen. Die Kiste wurde hierbei beschädigt, ob etwas entwendet wurde, kann nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710.

