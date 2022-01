Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen

Gera (ots)

Gestern Abend (10.01.2022), gegen 20:40 Uhr kamen mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zum Einsatz in der Karl-Matthes-Straße. Hier teilte eine Frau mit, dass es in ihrer Wohnung einen Brand geben würde. Vor Ort eingetroffen konnten die Kräfte keinen Brand ausfindig machen und niemand war zu irgendeiner Zeit in Gefahr. Die Anruferin wurde schnell ermittelt und erhielt eine entsprechende Anzeige. (MW)

