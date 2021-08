Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Motorradfahrer stürzte

Wesel (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr befuhr ein 60-jähriger Weseler Motorradfahrer die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Flüren. Als dieser ein in gleicher Richtung vorausfahrendes Auto mit einem 20-jährigen Fahrer aus Moers überholte wollte, scherte dieser ebenfalls für einen Überholvorgang aus.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 60-Jährige mit dem Motorrad stürzte.

Der Weseler musste in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb.

