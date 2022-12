Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei verhaftet international gesuchten Dieb im Bahnhof

Flensburg (ots)

Weil die Bundespolizei im Flensburger Bahnhof auf einen herrenlosen Koffer aufmerksam wurde und bei so einer Lage umgehend reagiert, wurde eine sofortige Suche nach dem Besitzer des Gepäckstücks eingeleitet und endete für diesen im Gefängnis.

Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr wurden Bundespolizisten im Flensburger Bahnhof auf einen herrenlosen Koffer aufmerksam. Da so eine Situation von den Beamten grundsätzlich als ernst eingestuft wird, begannen sie sofort mit der Suche nach dem Eigentümer. Dieser konnte relativ schnell aufgrund von Hinweisen anderer Reisenden ausfindig gemacht werden. Es handelte sich um einen 29-jährigen alkoholisierten (1,52 Prom. Atemalkohol) Mann, der sofort von den Polizisten über das Verhalten mit Gepäckstücken in Bahnhöfen belehrt wurde. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann heraus, dass der junge Pole durch sein Heimatland mittels internationalem Haftbefehl wegen mehrerer Eigentumsdelikte gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen und dann dem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die Auslieferung nach Polen.

Kurz zuvor kontrollierten Flensburger Bundespolizisten auf der BAB 7 einen Mercedes Benz nach der Einreise aus Dänemark. Der 43-jährige Fahrer wurde mit Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht und jetzt verhaftet. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1125,- Euro begleichen konnte, entging er einer 45-tägigen Haftstrafe und blieb auf freiem Fuß. Seinen Wagen nach Hause fahren durfte er allerdings nicht, denn die Polizisten stellten fest, dass er noch für 1,5 Jahre eine Fahrerlaubnissperre besaß. Somit wurde noch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell