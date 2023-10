Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaiserslautern: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag (19. Oktober 2023) kam es kurz vor 12 Uhr an der Kreuzung Pariser Straße / Ecke Kammgarnstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein LKW und ein PKW beteiligt waren. Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber den Polizeibeamten vor Ort an, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalles auf der Ampelanlage der Kreuzung "grünes Licht" hatten. Am Unfallort konnten keine Zeugen festgestellt werden, die zur Aufklärung des Unfallherganges beitragen konnten. Der Gesamtschaden beträgt zirka 11.000 Euro. Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell