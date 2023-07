LPI-G: Fahrzeugbrand

Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Nacht vom 15.07.2023 zum 16.07.2023 griffen derzeit Unbekannte Am Marktsteigfeld ein Pferd auf seiner Pferdekoppel an und fügten diesem eine Verletzung im Brustbereich zu. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

