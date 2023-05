POL-Nordsaarland: Beschädigung von Bilderrahmen (Edelsthal) auf Teilabschnitt des Bostalseerundweges

Losheim am See (ots) - Alkoholberauscht, rückwärts unbeleuchtet, dunkel gekleidet und in Schlangenlinien unterwegs war ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Landkreis Merzig-Wadern in der Nacht zum 06.05.2023 auf der L 157 zwischen Losheim am See und Mitlosheim. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland stoppten den Mann um 02.02 Uhr und stellten sogleich ...

mehr