Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ins Netz gegangen

Wahlen (ots)

Nach monatelanger Flucht konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland am Samstagmorgen, 29.04.2023, um 10.40 Uhr einen 26-jährigen, derzeit wohnsitzlosen, Mann aus dem Hochwaldraum in Wahlen festnehmen. Gegen den Festgenommenen lagen 4 Haftbefehle vor, darunter auch wegen Diebstahls mit Waffen. Nachdem der Gesuchte in einem Wohnhaus lokalisiert werden konnte, erfolgte mit Unterstützung von Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei eine Umstellung des Hauses. Schließlich konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Da der Mann Betäubungsmittel mit sich führte, erwartet ihn jetzt noch eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Festgenommene wird im Laufe des Tages dem Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Saarbrücken vorgeführt. Gegen einen 28-jährigen, in Wahlen wohnhaften Mann, wurde im Zusammenhang mit der heutigen Festnahme des Mannes eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Strafvereitelung eingeleitet. Es besteht demnach der Verdacht, dass dieser Mann den Gesuchten in seinem Wohnhaus versteckte und damit mehrfach die Festnahme erheblich erschwerte.

