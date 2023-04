Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: weinroter Pkw gesucht

Weiskirchen (ots)

Den Fahrer eines weinroten Pkw älteren Modells, vermutlich einen Kombi, mit Merziger Kreiskennzeichen sucht die Polizeiinspektion Nordsaarland. Dieser befuhr am Freitagmorgen, 28.04.2023, um 09.45 Uhr, mit seinem Pkw den Parkplatz des Netto-Marktes in Weiskirchen aus Richtung Trierer Straße kommend in Richtung Markteingang. Hierbei touchierte er mit seiner vorderen rechten Stoßstange einen geparkten Pkw an dessen hinterer rechter Stoßstange in einer Höhe von 50 cm. Des Weiteren wurde durch die Kollision die hintere Kennzeichenhalterung an dem geparkten Wagen beschädigt. Der von Zeugen als "älterer Herr" bezeichnete Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss in Richtung der Trierer Straße unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder dessen Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 90010 erbeten.

