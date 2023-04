Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Streit in einer ehemaligen Partnerschaft

Mitlosheim (ots)

Zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung handelte sich eine ehemalige Lebenspartnerschaft aus dem Landkreis Merzig-Wadern am Samstag, 15.04.2023, in Mitlosheim ein. Ein Verkehrsteilnehmer meldete um 19.00 Uhr der Polizei, dass er einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann in der Ortslage von Mitlosheim gesehen habe. Der Mann habe die Frau, welche geblutet hätte, auch geschlagen. Danach wären beide mit einem Auto in Richtung Rappweiler weggefahren. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland ermittelten, dass sowohl der Mann als auch die Frau den Wagen gefahren hatten. Beide standen unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb bei beiden wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr Blutproben angeordnet wurden. Zudem muss sich der Mann, bei dem ein Drogenvortest noch positiv auf Betäubungsmittel ausfiel, wegen Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Auch müssen die beiden Beschuldigten mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell