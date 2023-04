Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Nach Trunkenheit im Verkehr: Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Wadern (ots)

Am späten Samstagnachmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei telefonisch den Verdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt zwischen Wadern und Gehweiler. Der Mitteiler habe die dortige Landstraße mit seinem Mofa (25km/h) befahren, als er einen Pkw-Fahrer in deutlich auffälliger Fahrweise bemerkte. So habe der Fahrzeugführer sein Auto in Schlangenlinien und derart langsam geführt, dass der Mitteiler mit seinem Mofa über längere Strecke hinter ihm bleiben konnte. Als der Pkw-Fahrer schließlich anhielt, habe der Anrufer ihn auf die ungewöhnliche Fahrweise angesprochen, worauf der Pkw-Fahrer ihm entgegnet habe, dass man so nun einmal fahre, wenn man zuviel getrunken habe. Nachdem der Mofafahrer der Polizei seine Feststellungen meldete und den Fahrer des Pkw beschrieb, suchten Polizeibeamte der PI Nordsaarland dessen Wohnanschrift auf. Dort konnte der 68-jährige Mann aus einem Waderner Stadtteil angetroffen werden. In Anbetracht der Angaben des Mitteilers und der vor Ort zutreffend vorgefundenen Situation, wurde dem Mann erklärt, dass eine Blutentnahme zur Feststellung seiner genauen Blutalkoholkonzentration erforderlich ist. Nunmehr wurde dieser aggressiv und erklärte lautstark, niemals freiwillig mit zur Polizeidienststelle zu kommen. In der Folge musste die Maßnahme mit Zwang durchgesetzt werden, wogegen der Mann sich mit körperlicher Gewalt zu Wehr setzte. Zudem beleidigte der Betrunkene die Polizeibeamten fortwährend und sprach sogar Todesdrohungen aus.

Den 68-jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. aufgrund des Verdachts von Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

