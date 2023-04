POL-Nordsaarland: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Walhausen (ots) - Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung lauten die Tatvorwürfe gegen einen 37-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis St. Wendel. Der Mann bog mit seinem Wagen in Walhausen am Ostersamstag, 08.04.2023, um 19.25 Uhr auf Höhe des Kreisverkehrs "Obereckstraße/Schoosbergstraße" in die Steinberger Straße ab, um danach in Fahrtrichtung Türkismühle zu fahren. ...

mehr