Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (02.03.) kam es im Zeitraum zwischen 12:30 - 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lilienthalstraße in Heppenheim. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen silbernen Honda Jazz, auf einem Parkplatz in der ersten Reihe geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie dort einen frischen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer den Unfall beobachtet, oder Hinweise zu einem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06252/ 706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

