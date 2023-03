Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (01.03.) kam es in der Zeit von 08:30 bis 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Einzelhandelsgeschäfts in der Friedrich-Ebert-Straße. Das Fahrzeug der 44-Jährigen Mossautalerin wies nach ihrem Einkauf eine Delle an der Kofferraumklappe auf. Der/die mutmaßliche Verursacher/in entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 800,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell