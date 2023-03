Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum vom 22.02.2023 ca. 15:00 Uhr bis zum 25.02.2023 10:30 ereignete sich in der Gervinusstraße in 64287 Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Sachschaden am PKW des Geschädigten kam. Dabei handelt es sich um einen weißen Seat Ibiza mit dem Kennzeichen DA-MT 125. Der PKW des Geschädigten parkte ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Eckgrundstück der Soderstraße Nr. 70. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr vermutlich die Gervinusstraße in absteigender Richtung und touchierte den PKW des Geschädigten durch zu geringem Seitenabstand. Zu dem verursachenden Pkw liegen derzeit keine Hinweise vor. Wer weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben kann, wird hiermit gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151-96941210 zu melden.

Berichterstatter: Schmidt, PK-A

