Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholberauscht mit E-Scooter in der Dunkelheit unterwegs

Losheim am See (ots)

Alkoholberauscht, rückwärts unbeleuchtet, dunkel gekleidet und in Schlangenlinien unterwegs war ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Landkreis Merzig-Wadern in der Nacht zum 06.05.2023 auf der L 157 zwischen Losheim am See und Mitlosheim. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland stoppten den Mann um 02.02 Uhr und stellten sogleich fest, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stand. Dies bestätigte auch ein Atemalkoholtest, der einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit ergab. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass auch E-Scooter-Fahrer den Verlust ihres Führerscheines befürchten müssen, wenn sie alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss unterwegs sind.

