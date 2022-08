Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Suhl (ots)

In der Zeit vom 20.08.2022, 14:15 Uhr bis 15:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz Hauptfriedhof in Suhl, Wertherstaße ein geparkter, blauer Skoda Octavia mit Suhler Kennzeichen beschädigt. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw dort unbeschädigt abgestellt und bei seiner Rückkehr einen Schaden am Pkw hinten links festgestellt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Suhl unter 03681 369 224 mitzuteilen.

