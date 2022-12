Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen, 20.12.2022 gegen 10:00 Uhr wurde in der Teichwiese in Mendig, gegenüber der Sparkasse ein geparkter PKW beschädigt. Anhand der Beschädigungen dürfte es sich um eine Verkehrsunfallflucht handeln, wobei der Verursacher den geparkten PKW beim Vorbeifahren an der vorderen linken Fahrzeugecke touchierte. Am geparkten PKW entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

