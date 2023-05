Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Flucht misslungen

Büschfeld (ots)

Den hinter einem Anhänger versteckten Fahrer eines Kleinkraftrades zogen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in der Nacht zum 06.05.2023 um 01:10 Uhr in Büschfeld hervor. Der 51-jährige Mann aus dem Landkreis Saarlouis war der Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Büschfeld zuvor mit einem offenbar leistungsgesteigerten Roller entgegengekommen. Als der Rollerfahrer bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit seinem motorisierten Zweirad, in dem er an einem Poller vorbei in ein Wohngebiet abbog. Die Polizeibeamten konnten nicht folgen, da die Fahrbahn an dieser Stelle zu eng für den Streifenwagen war. Die Beamten gaben jedoch nicht auf, sondern suchten das Wohngebiet ab, wo sie den sich versteckenden Mann schließlich aufspüren konnten. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Zudem führte der Mann eine geringe Menge an Marihuana und ein stilettartiges Messer mit sich. Das Marihuana, das Messer und auch der Roller wurden sichergestellt. Bezüglich des Rollers ist ein Leistungsgutachten zur Ermittlung der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit in Auftrag gegeben. Gegen den Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, laufen jetzt Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Sollte die kriminaltechnische Untersuchung des mitgeführten Messers einen Verstoß gegen das Waffengesetz ergeben, so muss sich der Mann auch wegen dieses Deliktes verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell