LPI-G: Unbekannte verletzen Pferd

Altenburger Land (ots) - Kriebitzsch/Zechau: Am 14.07.2023 ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Rositz und Zechau ein Verkehrsunfall. Gegen 19:00 Uhr ging eine 42-jährige Fußgängerin von Rositz in Richtung Zechau spazieren und lief dabei an der rechten Straßenseite. Zu dieser Zeit befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw VW die Straße in gleicher Richtung, übersah die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer ...

