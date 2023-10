Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kompromissloser Raser

Kaiserslautern (ots)

Eine Schrecksekunde erlebte am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Mann auf der Bundesstraße 270 in Richtung Pirmasens. Er wurde zunächst durch einen hinter ihm fahrenden schwarzen Sportwagen bedrängt, dann im Überholverbot überholt und anschließend mehrfach ausgebremst. Durch den jungen Mann konnte nur aufgrund eines starken eigenen Bremsmanövers ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Raser erreichte nach Zeugenaussage Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h in der Ortsmitte Hohenecken. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

