Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Kofferraum

Kaiserslautern (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine 41-jährige Frau. Nach eigenen Angaben hatte sie ihren PKW am Dienstagabend vor ihrem Wohnanwesen in der Epplergasse abgestellt und verschlossen. Am Mittwochmorgen stellte sie fest, dass die Kofferraumklappe nur angelehnt und nicht mehr verschlossen war. Entwendet wurde ein schwarzer Rucksack der Marke North Face und eine Zugangskarte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell